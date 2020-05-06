Кризис показал, что универсальный механизм декларирования должен обязательно применяться: Пашинян

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, кризис вследствие эпидемии коронавируса еще раз подтвердил необходимость в механизме всеобщего декларирования. Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян сказал в Национальном собрании, отвечая на вопрос депутата от фракции “Мой шаг” Соса Аветисяна.

“Всеобщее декларирование, на мой взгляд, мы обязательно должны провести. В прошлом году, когда мы заявили об этом, поднялся шум. Сейчас мы не можем находить людей, который нуждаются в нашей помощи. Если бы у нас была система всеобщего декларирования, то мы увидели бы граждан, чей доход не доходит до 50 000 в месяц, 100 000, достигает 1 миллиона и больше. И с применением этого инструмента я не был бы вынужден сказать: “Мы перечислили на 20 000 драмов больше, снимите, дайте вашему нуждающемуся соседу”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что если бы было всеобщее декларирование, правительство 100% адресно перечислило бы суммы. Он отметил, что программой социального содействия воспользовались люди, которые не нуждались в этом, предприняли манипулятивные действия, чтобы получить на 20 000 драмов больше, имея в банках крупные вклады. “Мы не против того, чтобы эти 20 000 драмов дать кому-либо, но если не нуждающийся в этом человек получил их, это означает, что нуждающийся получил на 20 000 драмов меньше.

Анна Григорян