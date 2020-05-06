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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. РИА Новости

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. РИА Новости

У главы Министерства культуры Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщил ее пресс-секретарь.

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у председателя правительства Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.


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