Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1 223 человека

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране 4 мая, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 1 223, составив в общей сложности 98 647 человек. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что число погибших увеличилось на 74. С начала эпидемии в стране в результате коронавируса погибли 6 277 человек.

В Иране в тяжелом состоянии находятся 2 676 человек. Число выздоровевших увеличилось на 975, составив 79 397 человек. Протестировано 508 288 человек.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в Центральном Китае в конце декабря 2019 года и с тех пор распространилась в 210 странах мира. 11 марта 2020 г. Всемирной организацией здравоохранения эпидемия была признана пандемией.