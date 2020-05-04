Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 145 тыс. ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 10 581 - до 145 268. Выздоровело более 18 тыс. человек, 1 356 умерло, рассказали журналистам в понедельник в оперштабе по борьбе с распространением нового коронавируса.

По данным штаба, 5 352 (50,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные. Суточный рост числа заболевших составил 7,9%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Новые 5 795 случаев заражения зафиксированы в Москве (суточный рост 8,4%), всего в столице такой диагноз поставили 74 тыс. 401 человеку. Также новые случаи подтверждены еще в 81 субъекте РФ, в том числе 803 в Московской области, 317 в Санкт-Петербурге, 280 в Мурманской области, 160 в Республике Дагестан, 157 в Нижегородской области, 105 в Кабардино-Балкарии.

Выписаны по выздоровлению 1 456 человек в 68 регионах, в том числе 544 человека в Москве, 136 в Санкт-Петербурге, 43 в Дагестане, по 41 в Пермском крае и Тверской области. За сутки подтверждено 76 летальных случаев.