IRNA и COVID-19 — Доклад
Иранское информационное агентство IRNA представило руководство по своей деятельности в условиях коронавируса.
В предоставленном Арменпресс сообщении говорится об особенностях деятельности IRNA в условиях павильона.
Представляем доклад, предоставленный IRNA․
IRNA и пандемия COVID-19
В конце февраля, когда в Иране было подтверждено наличие COVID-19, IRNA приняла ряд специальных мер для повышения осведомленности общественности и предоставления последних новостей и точной информации об этом заболевании. Серьезный вызов COVID-19 заключался в том, что в прошлом у людей не было опыта для борьбы с такой крупной эпидемией. Более того, у СМИ не было опыта встречи с таким вызовом, поэтому IRNA разработала инновационный подход к проблеме.
Инновационный подход преследовал две цели.
- повысить уровень осведомленности общественности
- предоставлять людям необходимую им информацию.
Назначение ответственности:
Пять секций IRNA отслеживают и поддерживают весь процесс производства новостей: местные, международные, региональные, исследовательские и мультимедийные В следующей таблице показано, что сделала IRNA и как обязанности были распределены между различными департаментами.
|
|
Мероприятие
|
Ответственный отдел
|
1
|
Моя роль в борьбе с коронавирусом
Инициатива и координация кампании в иранских социальных сетях
|
Все отделы новостей
|
2
|
Приложение к отдельному разделу сайта IRNA Persian о COVID19 со свежими новостями.
|
Все отделы новостей
|
3
|
Специальное освещение последних новостей, открытий и разработок по коронавирусу в других странах
|
Международные разделы новостей
|
4
|
Создание специального отдела для проверки фактов о новостях в социальных сетях об отделе исследований коронавирусов
|
Отдел исследований
|
5
|
Следить за последствиями эпидемии в бизнесе, социальных и культурных сферах, таких как образ жизни, спорт, искусство, рост бизнеса в Интернете и др.
|
Все новостные отделы
|
6
|
Проведение местных и национальных опросов по эпидемии коронавируса.
|
Отдел исследований
|
7
|
Ежедневная подготовка образовательных и информационных видеороликов по проблемам, связанным с эпидемией коронавируса.
|
Отдел Мультимедиа
|
8
|
Ежедневное производство инфографики и фильмов об эпидемиях
|
Отдел Мультимедиа
|
9
|
В центре внимания проблемы, связанные с COVID-19 в отдаленных районах, например, среди некоторых кочевников в горных районах.
|
Областные новости
|
10
|
Представлять правильную картину развития событий в Иране, последние внутренние новости о COVID-19 были опубликованы IRNA на 9 иностранных языках.
|
Международные разделы новостей
Мультимедийные новости
Поскольку фотографии и короткие видеоролики играют доминирующую роль в обмене информацией через социальные сети, IRNA создала множество видеороликов на следующие темы:
- Инструкции ВОЗ и Министерства здравоохранения Ирана,
- Вдохновляющие видео, чтобы побудить людей работать против коронавируса сообща,
- Работа по координации и контролю за деятельностью правительственных и частных организаций, а также О/О по борьбе с эпидемией,
- Показывать, как эпидемия влияет на культурную и социальную деятельность.
- Презентация последних открытий о коронавирусе.
Агентство также призвало своих фотографов приложить дополнительные усилия для подготовки фотографических отчетов об эпидемии, связанных с ней событиях.
Инфографика имеет свои преимущества, когда речь идет о кратком и ясном представлении большого объема информации. Вот почему IRNA создало так много инфографики об эпидемии.
Инфографики. Рабочее время во время эпидемии. Как зарядить машину во время заражения. Социальная дистанция и пандемия.
(Демонстрирует временные ограничения для различных видов деловой активности, а также виды деятельности, которые не будут действовать, правила использования одноразовых предметов и банковских карт на заправочных станциях)
Фотограф IRNA сфотографировал известные исторические памятники и достопримечательности города Нишапур до вспышки COVID-19, поощряя людей оставаться дома.
Связь с общественностью
Проводится термометрия сотрудника ИРНА
Чтобы установить более тесную связь и установить доверие между организацией и ее аудиторией, IRNA сообщила, как она защищает своих сотрудников на рабочем месте. На веб-сайте IRNA по связям с общественностью был размещен ряд отчетов о том, как агентство приняло специальные правила для борьбы с эпидемией. Правила, среди прочего, включали следующее:
- Видеоконференции вместо частых встреч в агентстве,
- Телекоммуникации и сменная работа для разных групп персонала,
- Установка сантехнического оборудования во всех отделах и отделениях ИРНА, а также дезинфицирующих средств на спиртовой основе,
- Временное отключение доступа в систему по отпечаткам пальцев. Использование системы ввода на основе карт - для предотвращения контакта с поверхностью.
- Более частая реализация дезинфекции душевых, лифтов, коридоров, столовых в агентстве,
- Ежедневный мониторинг температуры тела персонала ИРНА во время работы.
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