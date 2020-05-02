IRNA и COVID-19 — Доклад

Иранское информационное агентство IRNA представило руководство по своей деятельности в условиях коронавируса.

В предоставленном Арменпресс сообщении говорится об особенностях деятельности IRNA в условиях павильона.

Представляем доклад, предоставленный IRNA․

IRNA и пандемия COVID-19

В конце февраля, когда в Иране было подтверждено наличие COVID-19, IRNA приняла ряд специальных мер для повышения осведомленности общественности и предоставления последних новостей и точной информации об этом заболевании. Серьезный вызов COVID-19 заключался в том, что в прошлом у людей не было опыта для борьбы с такой крупной эпидемией. Более того, у СМИ не было опыта встречи с таким вызовом, поэтому IRNA разработала инновационный подход к проблеме.

Инновационный подход преследовал две цели.

повысить уровень осведомленности общественности

предоставлять людям необходимую им информацию.

Назначение ответственности:

Пять секций IRNA отслеживают и поддерживают весь процесс производства новостей: местные, международные, региональные, исследовательские и мультимедийные В следующей таблице показано, что сделала IRNA и как обязанности были распределены между различными департаментами.

Мероприятие Ответственный отдел 1 Моя роль в борьбе с коронавирусом Инициатива и координация кампании в иранских социальных сетях Все отделы новостей 2 Приложение к отдельному разделу сайта IRNA Persian о COVID19 со свежими новостями. Все отделы новостей 3 Специальное освещение последних новостей, открытий и разработок по коронавирусу в других странах Международные разделы новостей 4 Создание специального отдела для проверки фактов о новостях в социальных сетях об отделе исследований коронавирусов Отдел исследований 5 Следить за последствиями эпидемии в бизнесе, социальных и культурных сферах, таких как образ жизни, спорт, искусство, рост бизнеса в Интернете и др. Все новостные отделы 6 Проведение местных и национальных опросов по эпидемии коронавируса. Отдел исследований 7 Ежедневная подготовка образовательных и информационных видеороликов по проблемам, связанным с эпидемией коронавируса. Отдел Мультимедиа 8 Ежедневное производство инфографики и фильмов об эпидемиях Отдел Мультимедиа 9 В центре внимания проблемы, связанные с COVID-19 в отдаленных районах, например, среди некоторых кочевников в горных районах. Областные новости 10 Представлять правильную картину развития событий в Иране, последние внутренние новости о COVID-19 были опубликованы IRNA на 9 иностранных языках. Международные разделы новостей

Мультимедийные новости

Поскольку фотографии и короткие видеоролики играют доминирующую роль в обмене информацией через социальные сети, IRNA создала множество видеороликов на следующие темы:

Инструкции ВОЗ и Министерства здравоохранения Ирана, Вдохновляющие видео, чтобы побудить людей работать против коронавируса сообща, Работа по координации и контролю за деятельностью правительственных и частных организаций, а также О/О по борьбе с эпидемией, Показывать, как эпидемия влияет на культурную и социальную деятельность. Презентация последних открытий о коронавирусе.

Агентство также призвало своих фотографов приложить дополнительные усилия для подготовки фотографических отчетов об эпидемии, связанных с ней событиях.

Инфографика имеет свои преимущества, когда речь идет о кратком и ясном представлении большого объема информации. Вот почему IRNA создало так много инфографики об эпидемии.

Инфографики. Рабочее время во время эпидемии. Как зарядить машину во время заражения. Социальная дистанция и пандемия.

(Демонстрирует временные ограничения для различных видов деловой активности, а также виды деятельности, которые не будут действовать, правила использования одноразовых предметов и банковских карт на заправочных станциях)

Фотограф IRNA сфотографировал известные исторические памятники и достопримечательности города Нишапур до вспышки COVID-19, поощряя людей оставаться дома.

Связь с общественностью

Проводится термометрия сотрудника ИРНА

Чтобы установить более тесную связь и установить доверие между организацией и ее аудиторией, IRNA сообщила, как она защищает своих сотрудников на рабочем месте. На веб-сайте IRNA по связям с общественностью был размещен ряд отчетов о том, как агентство приняло специальные правила для борьбы с эпидемией. Правила, среди прочего, включали следующее: