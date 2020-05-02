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IRNA и COVID-19 — Доклад

IRNA и COVID-19 — Доклад

Иранское информационное агентство IRNA представило руководство по своей деятельности в условиях коронавируса.

В предоставленном Арменпресс сообщении говорится  об особенностях деятельности IRNA в условиях павильона.

Представляем доклад, предоставленный IRNA․

 IRNA и  пандемия  COVID-19

В конце февраля, когда в Иране было подтверждено наличие COVID-19, IRNA приняла ряд специальных мер для повышения осведомленности общественности и предоставления последних новостей и точной информации об этом заболевании. Серьезный  вызов  COVID-19 заключался в том, что в прошлом у людей не было опыта для борьбы с такой крупной эпидемией. Более того, у СМИ не было опыта встречи с таким вызовом, поэтому IRNA разработала инновационный подход к проблеме.

Инновационный подход преследовал две цели.

  •   повысить уровень осведомленности общественности
  • предоставлять людям необходимую им информацию.

 

 Назначение ответственности:

        Пять секций IRNA отслеживают и поддерживают весь процесс производства новостей: местные, международные, региональные, исследовательские и мультимедийные   В следующей таблице показано, что сделала IRNA и как обязанности были распределены между различными департаментами.

 

 

Мероприятие

Ответственный  отдел

1

Моя роль в борьбе с коронавирусом

Инициатива и координация кампании в иранских социальных сетях

  Все отделы новостей

2

Приложение к отдельному разделу сайта IRNA Persian о COVID19 со свежими новостями.  

Все отделы новостей

3

Специальное освещение последних новостей, открытий и разработок по коронавирусу в других странах

  Международные разделы новостей

4

Создание специального отдела для проверки фактов о новостях в социальных сетях об отделе исследований коронавирусов

Отдел исследований

5

Следить за последствиями эпидемии в бизнесе, социальных и культурных сферах, таких как образ жизни, спорт, искусство, рост бизнеса в Интернете и  др.

  Все новостные отделы  

6

Проведение местных и национальных опросов по эпидемии коронавируса.

  Отдел исследований

7

Ежедневная подготовка образовательных и информационных видеороликов по проблемам, связанным с эпидемией коронавируса.

  Отдел   Мультимедиа

8

Ежедневное производство инфографики и фильмов об эпидемиях

Отдел   Мультимедиа

9

В центре  внимания проблемы, связанные с COVID-19 в отдаленных районах, например, среди некоторых кочевников в горных районах.

Областные новости 

10

Представлять правильную картину развития событий в Иране, последние внутренние новости о COVID-19  были опубликованы IRNA на 9 иностранных языках.

Международные разделы новостей

 

Мультимедийные новости

        Поскольку фотографии и короткие видеоролики играют доминирующую роль в обмене информацией через социальные сети, IRNA создала множество видеороликов на следующие темы:

  1. Инструкции ВОЗ и Министерства здравоохранения Ирана,
  2. Вдохновляющие видео, чтобы побудить людей работать против коронавируса сообща,
  3. Работа по координации и контролю за деятельностью правительственных и частных организаций, а также О/О по борьбе с эпидемией,
  4. Показывать, как эпидемия влияет на культурную и социальную деятельность.
  5. Презентация последних открытий о коронавирусе.

Агентство также призвало своих фотографов приложить дополнительные усилия для подготовки фотографических отчетов об эпидемии, связанных с ней событиях.

Инфографика имеет свои преимущества, когда речь идет о кратком и ясном представлении большого объема информации. Вот почему IRNA создало так много инфографики об эпидемии.

Инфографики. Рабочее время во время эпидемии. Как зарядить машину во время заражения. Социальная дистанция и пандемия.

(Демонстрирует временные ограничения для различных видов деловой активности, а также   виды деятельности, которые не будут действовать,   правила использования одноразовых предметов и банковских карт на заправочных станциях)

 

Фотограф IRNA сфотографировал известные исторические памятники и достопримечательности города Нишапур до вспышки COVID-19, поощряя людей оставаться дома. 

Связь с общественностью

Проводится термометрия сотрудника ИРНА

Чтобы установить более тесную связь и установить доверие между организацией и ее аудиторией, IRNA сообщила, как она защищает своих сотрудников на рабочем месте. На веб-сайте IRNA по связям с общественностью был размещен ряд отчетов о том, как агентство приняло специальные правила для борьбы с эпидемией. Правила, среди прочего, включали следующее:      

  • Видеоконференции вместо частых встреч в агентстве,
  • Телекоммуникации и сменная работа для разных групп персонала,
  • Установка сантехнического оборудования во всех отделах и отделениях ИРНА, а также дезинфицирующих средств на спиртовой основе,
  • Временное отключение доступа в систему по отпечаткам пальцев. Использование системы ввода на основе карт - для предотвращения контакта с поверхностью.
  • Более частая реализация дезинфекции душевых, лифтов, коридоров, столовых в  агентстве,
  • Ежедневный мониторинг температуры тела персонала ИРНА во время работы.

 


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