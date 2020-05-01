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COVID-19: по числу зараженных Бразилия обошла Китай СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

COVID-19: по числу зараженных Бразилия обошла Китай СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 3 млн 308 тыс 901. 

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 234 тыс. Число выздоровевших – 1 млн 042 тыс 993 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 095 тыс 304 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 63 тыс 871 человек.  по этому  показателю США – первая страна в  мире. В Испании, которая  вторая по показателям,  число подтвержденных случаев - 239 тыс 639. Число смертности в Испании составляет 24 тыс 543 человек. 

В Италии, третьей по счету, число инфицированных - 205 тыс 643 человека, число летальных исходов - 27 тыс 967. Следующая – Англия, здесь 167 тыс 178 инфицированных, число летальных исходов - 26 тыс 771. Во Франции - 167 тыс 178 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 24 тыс 376. 

В Германии – 163 тыс 009 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 6 тыс 623. В   Турции зараженных  120 тыс 204, число летальных исходов – 3.174.  

В России, которая обошла  Иран, число подтвержденных случаев – 106.498, число летальных исходов – 1073.  В  Иране число подтвержденных случаев – 94.640, число летальных исходов – 6.028. 

В  Бразилии, которая обогнала Китай,  число подтвержденных случаев – 87.187,  за день отмечено более 100 зараженных за день, число летальных исходов – более 6 тысяч. 

В Китае общее число подтвержденных случаев – 82.874,  новых  случаев -12, число летальных исходов – 4.633.За последний  день летальных исходов  не  отмечено.

В  Канаде число подтвержденных случаев – 53.236,  в  Бельгии – 48.519, в Нидерландах – 39.316, в Грузии – 539, смертельных случаев – 6.

В Катаре число подтвержденных случаев – 13.409, число летальных исходов – 10, в ОАЭ число подтвержденных случаев – 12.481, число летальных исходов – 105. 

В Египте число подтвержденных случаев – 5.537, число летальных исходов – 392, в Кувейте число подтвержденных случаев – 4.024, число летальных исходов – 26, в Ираке   число подтвержденных случаев – 2.085, число летальных исходов – 93, в Ливане число подтвержденных случаев – 725, число летальных исходов – 24, в Сирии число подтвержденных случаев – 23, число летальных исходов – 3.

 По даным ВОЗ,  число государств и территорий, где  отмечен COVID-19, превысило 210.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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