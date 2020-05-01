COVID-19: по числу зараженных Бразилия обошла Китай СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 3 млн 308 тыс 901.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 234 тыс. Число выздоровевших – 1 млн 042 тыс 993 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 095 тыс 304 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 63 тыс 871 человек. по этому показателю США – первая страна в мире. В Испании, которая вторая по показателям, число подтвержденных случаев - 239 тыс 639. Число смертности в Испании составляет 24 тыс 543 человек.

В Италии, третьей по счету, число инфицированных - 205 тыс 643 человека, число летальных исходов - 27 тыс 967. Следующая – Англия, здесь 167 тыс 178 инфицированных, число летальных исходов - 26 тыс 771. Во Франции - 167 тыс 178 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 24 тыс 376.

В Германии – 163 тыс 009 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 6 тыс 623. В Турции зараженных 120 тыс 204, число летальных исходов – 3.174.

В России, которая обошла Иран, число подтвержденных случаев – 106.498, число летальных исходов – 1073. В Иране число подтвержденных случаев – 94.640, число летальных исходов – 6.028.

В Бразилии, которая обогнала Китай, число подтвержденных случаев – 87.187, за день отмечено более 100 зараженных за день, число летальных исходов – более 6 тысяч.

В Китае общее число подтвержденных случаев – 82.874, новых случаев -12, число летальных исходов – 4.633.За последний день летальных исходов не отмечено.

В Канаде число подтвержденных случаев – 53.236, в Бельгии – 48.519, в Нидерландах – 39.316, в Грузии – 539, смертельных случаев – 6.

В Катаре число подтвержденных случаев – 13.409, число летальных исходов – 10, в ОАЭ число подтвержденных случаев – 12.481, число летальных исходов – 105.

В Египте число подтвержденных случаев – 5.537, число летальных исходов – 392, в Кувейте число подтвержденных случаев – 4.024, число летальных исходов – 26, в Ираке число подтвержденных случаев – 2.085, число летальных исходов – 93, в Ливане число подтвержденных случаев – 725, число летальных исходов – 24, в Сирии число подтвержденных случаев – 23, число летальных исходов – 3.

По даным ВОЗ, число государств и территорий, где отмечен COVID-19, превысило 210.