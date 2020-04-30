Аветик Элоян освобожден от должности советника вице-премьера Армении Тиграна Авиняна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение вице-премьера размещено на официальном сайте правительства.

До назначения заместителем премьер-министра Элоян занимал должность председателя комитета по градостроительству.