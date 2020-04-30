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Накамура и Каруана победили в очередном туре онлайн турнира

Накамура и Каруана победили в очередном туре онлайн турнира

В онлайн-турнире, организованном чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, состоялись партии очередного тура.

Как передает «Арменпресс», в этом туре Хикару Накамура со счетом 3:2 победил Дин Лижена, а Фабиану Каруана Максима Вашье-Лаграва со счетом: 2,5:1,5.

Сейчас лидерами турнирной таблицы являются Магнус Карлсен, Хикару Накамура и Фабиану Каруана. До завершения турнира остался один тур.

Общий призовой фонд турнира по круговой системе составляет 250 000 долларов. Победитель получит 70 000 долларов. В онлайн турнире вместе с Карлсеном участвуют также Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Дин Лижен, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

Подготовила Варвара Айрапетян


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