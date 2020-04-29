Китай-Армения: углубляющееся дружественное партнерство

Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РА господина Тянь Эрлуна информационному агентству "Арменпресс"

Представьте, пожалуйста, текущую ситуацию с эпидемией коронавируса нового типа /COVID-19/ в Китае.

Под личным руководством и командованием Председателя КНР Си Цзиньпина, а также под руководством Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР, благодаря неимоверным и самоотверженнным усилиям всего китайского народа, в Китае значительно улучшилась ситуация с профилактикой и контролем над эпидемией коронавируса нового типа /COVID-19/. Нам удалось в основном обуздать распространение коронавируса внутри страны. По состоянию на 26 апреля в материковом Китае было подтверждено 3 новых случая инфекции, 2 из них “завезенные” и только один случай имел локальный характер. На данный момент общее число случаев заражения 723, общее количество выписанных пациентов 77474. Промежуточная победа над эпидемией далась Китаю высокой ценой: более 80 тысяч человек были заражены коранавирусом, из них 4633 человек умерли от эпидемии.

В настоящее время ситуация с эпидемиологическим контролем в Китае продолжает улучшаться, повседневная жизнь и производственная деятельность постепенно возвращается в нормальное русло. Одновременно, мы никоим образом не можем ослабить бдительность, будем предпринимать дальнейшие меры, направленные как на предотвращение завезенных случаев заражения из-за рубежа, так и на недопущение повторной вспышки эпидемии внутри страны, будем совершенствовать механизмы быстрого реагирования и постоянного предотвращения, наращивать усилия по профилактике и контролю над эпидемией коронавируса во избежание его трансграничной передачи, содействовать поэтапному возобновлению работы и производства.

Какой опыт накопился в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа в Китае?

Для Китая эпидемию коронавируса нового типа можно назвать самой быстрорастущей, самой распространяемой и самой сложно контролируемой чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения со дня образования Китайской Народной Республики. Для противодействия этой страшной эпидемии китайское правительство предприняло самые всеобъемлеющие, самые строгие и самые решительные меры. Если говорить o главной причине достижения положительных результатов в борьбе с эпидемией, то она в основном сводится к следующeму:

Во-первых, быстрая и решительная локализация эпицентра эпидемии и перекрытие основных каналов ее распространения. 22 января этого года китайское правительство объявило o введении режима карантина по всей территории провинции Хубэй, особенно в ее административном центре г. Ухань, где была вспышка эпидемии и самая тяжелая эпидемиологическая ситуация. Решение это было необходимым, в то же время было весьма трудным, поскольку в этой провинции проживает около 60 миллионов человек, а г. Ухань - мегаполис с 11 миллионами жителей. Были сосредоточены ресурсы всей страны для поддержки провинции Хубэй и г. Ухань. Достаточно сказать, что за короткий срок из всех регионов страны туда были направлены более 330 медицинских групп, а это более 41600 человек медицинского персонала, в срочном порядке были построены и укомплектованы «Хошэньшань», «Лэйшэньшань» и несколько других централизованных лечебных и модульных больниц, всеми средствами было увеличено количество больничных коек, приняты все меры для обеспечения всех зараженных вирусом пациентов необходимым и своевременным лечением.

Во-вторых, мобилизация всей страны и всего населения на “всеобщую войну” с коронавирусом. Под единым руководством ЦК КПК во главе с тов. Си Цзиньпином и Госсоветом КНР во всех ведомствах и регионах страны созданы оперативные штабы различных уровней для координации повсеместной борьбы с эпидемией. Как в городских микрорайонах, так и в сельских поселениях были предприняты меры самоизоляции и другие шаги профилактики и лечения в соответствии с принципами раннего выявления, раннего оповещения, ранней изоляции и раннего лечения, а также концентрации пациентов, концентрации врачей и концентрации медицинских ресурсов.

Победа в борьбе с эпидемией во многом зависит и от материально-технического обеспечения. Мы активно принимаем меры для быстрого возобновления производства медицинского оборудования, медицинских защитных костюмов, защитных масок и других медицинских материалов, всемерно расширяем производственные объемы, внедряем практику единого государственного распределения важнейших материалов и средств, предоставляем бесперебойный коридор для грузовых перевозок, одновременно предпринимаются многочисленные меры для обеспечения поставок медицинских материалов и товаров первой необходимости в ключевые районы страны. Мы также всемерно поддерживаем исследование лекарственных препаратов и их клиническое использование, уже достигнуты важные сдвиги в этом направлении.

Кроме того, был хорошо налажен механизм своевременного предоставления общественности авторитетной и достоверной информации. Представители Госкомитета здравоохранения и других компетентных ведомств ежедневно проводят пресс-брифинги, посвященные борьбе с эпидемией. Это очень способствует тому, чтобы население с пониманием и поддержкой относились к предпринимаемым правительством необходимыми противоэпидемическими мерами, в частности ограничительного характера.

3. Какое международное сотрудничество осуществляет Китай?

В настоящее время во многих странах мира разразилась пневмония коронавируса нового типа, что представляет огромную угрозу для жизни и здоровья всего человечества. Китай, продолжая смертельную борьбу с коронавирусом, прилагает все свои усилия для обуздания эпидемии, одновременно активно и инициативно сотрудничает и обменивается информацией с ВОЗ и международным сообществом, тем самым не только проявляет ответственность о здоровье и безопасности китайского народа, но и вносит позитивный вклад в дело общественного здравоохрания во всем мире.

Как отметил Председатель Си Цзиньпин, эпидемия коронавируса является общим врагом человечества, и победа над ней может быть достигнута только солидарностью и сотрудничеством международного сообщества. Китай в духе общей человеческой судьбы, готов объединить усилия со всеми странами мира для совместного противостояния общему вызову, чтобы одержать окончательную победу над эпидемией.

26 марта Председатель Си Цзиньпин выступил на специальном саммите лидеров G20, подчеркнув необходимость укрепления уверенности, проявления единства, чтобы человечество общими усилиями одержало победу в битве с опасным инфекционным заболеванием. До этого Председатель Си Цзиньпин встречался с Премьер-министром Камбоджи, Президентом Монголии, Президентом Пакистана, Генеральным директором ВОЗ, специально посетившими Китай, и имел телефонные разговоры с 32 лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.

Наряду с этим, китайская сторона создала онлайн-научный центр контроля над коронавирусом, открытый для всех стран мира. Работая вместе с другими странами, мы стремимся к более эффективному проведению исследования в области лекарств, вакцин, тестов и других научных сфер, чтобы как можно быстрее получить результаты прорывного характера на благо всего человечества. Китай в пределах всех своих возможностей оказал или оказывает безвозмездную помощь более чем 150 странам и междунароным организациям путем предоставления необходимых медицинских материалов и средств, одновременно активно предоставляет удобство другим странам для коммерческих закупок в Китае медицинских средств. Китайская сторона также направила медицинские бригады в некоторые европейские и азиатские страны, наиболее страдающие от эпидемии. Одновременно многие неправительственные благотворительные организации, регионы и предприятия Китая также протянули руки помощи народам других стран мира.

С момента вспышки инфекции представители армянской общественности в различных формах выразили поддержку Китаю в борьбе с эпидемией, и китайский народ будет всегда держать добрую память в своих сердцах. Есть китайская поговорка: «Дай персик и получишь сливу», а на армянском также говорят: «Скажи джан, услышишь джан». В настоящее время в Армении зарегистрировано более 1800 инфицированных коронавирусом. Китайская сторона оказывает помощь и поддержку Армении в борьбе с эпидемией. В марте этого года китайское правительство предоставило Армении поддержку экспресс-тестами. Специалисты из Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний и г. Цунцин трижды проводили видео-конференции со специалистами министерства здравоохранения Армении, чтобы поделиться опытом по предотвращению инфекции и лечения зараженных вирусом пациентов. 8 апреля из Пекина в Ереван чартерным рейсом прилетел специальный самолет с закуплеными правительством Армении медицинским оборудованием и медикаментами. Этим же самолетом также были привезены респираторные устройства, защитные маски, экспресс-тесты и другие необходимые предметы медицинского назначения, подаренные посольством Кития в Армении, народным правительством г. Чунцин и китайскими предприятиями. В ближайщее время китайская сторона предоставит Армении еще одну партию медицинских средств, в том числе медицинские защитные костюмы и защитные маски.

Как бы вы оценили нынешние армяно-китайские отношения?

Армянский и китайский народы поддерживали дружеские связи еще с давних времен, эпохи «Великого Шелкового пути». Китай всегда рассматривает Армению в качестве дружественного партнера и важного участника инициативы «Один пояс, один путь». Со времени установления дипломатических отношений в 1992г. наблюдается положительная динамика здорового и стабильного развития отношений между двумя странами и достигаются позитивные результаты. В прошлом году Премьер-министр Н. Пашинян посетил Китай в рамках участия в саммите “Диалог азиатской цивилизации”. В ходе визита Премьер Пашинян встретился с Председателем Си Цзиньпином, и была намечена “дорожная карта” наращивания дружественного сотрудничества между двумя странами на ближайшие годы. Член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И посетил Армению с официальным визитом, в ходе которого были подписаны важные документы, включая Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами. Китай уже много лет подряд является вторым торговым партнером для Армении. В 2019 году объем торговли между двумя странами составил 945 миллионов долларов, увеличившись за год на 22,5%. Армянская сторона также приняла активное участие в китайском международном импортном ЭКСПО в Шанхае, международной садоводческой выставке в Пекине и других мероприятиях, представляя свою продукцию для освоения новых рынков в Китае. Сотрудничество в области культуры и образования между двумя странами углубляется, а изучение китайского языка очень популярно в Армении. Эти важные события и результаты стали живым доказательством динамичного развития китайско-армянских отношений.

Китай готов и впредь с Арменией прилагать общие усилия, чтобы еще более укрепить двустороннее политическое доверие, продвинуть торгово-экономическое сотрудничество, углубить культурные обмены и повысить отношения дружественного сотрудничества на качественно новый уровень.

Повлияет ли нынешняя эпидемия на обмены и торговлю между Арменией и Китаем?

Нынешнее распространение нового вида коронавируса во всем мире, несомненно, оказывает негативное влияние на глобальное экономическое развитие. В этом контексте определенному влиянию подвергнутся также китайско-армянские обмены и торгово-экономическое сотрудничество. Однако, я полагаю, что это влияние носит временный характер и положительная тенденция сотрудничества между Китаем и Арменией не изменится. Торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами имеет взаимодополняемый характер, что является надежной гарантией устойчивого развития двусторонних торгово-экономических связей. Традиционная дружба между народами двух стран глубока и двусторонние персональные обмены успешно развиваются в течение последних лет. Я убежден, что с постепенным преодолением последствий эпидемии и возвращением жизни в нормальное русло отношения между Китаем и Арменией получат новый шанс и импульс для достижении нового развития.