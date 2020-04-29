Арсен Торосян посетил пострадавших в результате инцидента в медцентре Гавара

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в сопровождении губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна 29 апреля посетил медицинский центр Гавара, куда были доставлены раненые в результате инцидента, произошедшего 28 апреля в Гаваре. Министр Арсен Торосян обошел пострадавших.

Корреспондент «Арменпресс» в медцентре Гавара пытается выяснить состояние госпитализированных и сообщить подробности визита министра.

Накануне произошло нападение на медицинский центр Гавара, нападавшие испортили имущество больницы, разбили двери.

Полиция опровергла информацию о том, что в ходе этого нападения был убит человек.

Согласно сообщению полиции, в результате стрельбы 28 апреля в Гаваре есть 2 жертвы и раненые. В рамках возбужденного уголовного дела ведется предварительное следствие.

Вследствие выстрелов и последовавших событий есть граждане, подвергнутые приводу.