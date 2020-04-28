Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

В Гаваре убиты два человека, еще четверо доставлены в больницы с огнестрельными ранениями

В Гаваре убиты два человека, еще четверо доставлены в больницы с огнестрельными ранениями

В городе Гавар Гегаркуникской области 28 апреля в результате выстрелов два человека убиты, четверо других доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом сообщил Арменпресс заместитель начальника управления общественных связей и информации полиции Армении Эдгар Джаноян.

«28 апреля, в районе 17:40 часов, возле Гаварского университета прозвучали выстрелы. По предварительным данным, два человека погибли, четыре человека были доставлены в больницу с телесными повреждениями», - сказал Джаноян.

На данный момент выясняются обстоятельства инцидента, ведется следствие.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации