210 самолетов и вертолетов российской военной базе в Армении совершат 9 мая демонстрационные полеты

Военно-воздушные силы Южного военного округа России, расположенной в Армении военной базы, будут участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Вооруженных сил РФ, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников объявил о подготовке мероприятия.

“Демонстрационные полеты состоятся 9 мая в 10:00 в 12 городах Армении, а также в Ереване. Самолеты будут летать параллельно с церемониальными мероприятиями в воинских частях», - сказал Дворников.

Всего в мероприятии будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета.