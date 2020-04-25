Зограб Мнацаканян представил подходы Армении в отношениях с Турцией

Министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян представил подходы Республики Армения в отношениях с Турцией.

Как передает Арменпресс, об этом Зограб Мнацаканян заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

«Каждый шаг в политике должен быть результатом хладнокровного и взвешенного расчета, и при таком подходе мы приблизимся к отношениям. Помимо того, что мы живем в условиях неприятия правосудия, Турция предпринимает и другие шаги, которые усугубляют проблему. Это и закрытая граница, и безоговорочная поддержка Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха.

Все эти обстоятельства в совокупности представляют угрозу для нас, и мы относимся к этой угрозе так, как и подобает государству — своим хладнокровным и взвешенным расчетом мы обеспечиваем нашу национальную безопасность. Мы делаем каждый шаг так, как это необходимо для обеспечения наших национальных интересов», - сказал Мнацаканян.

Мнацаканян прокомментировал заявление официального представителя президента Турции и главного советника Ибрагима Калына, в котором спикер президента также сослался на армяно-турецкие протоколы.

«Я не думаю, что нужно обсуждать эту искаженную интерпретацию, и это не делает нам чести, потому что мы хорошо знаем историю. Со своей стороны, Армения как государство, которое представляло людей, переживших геноцид, внесла свой вклад в этот процесс, чтобы довести его до конца. И вы очень хорошо помните, что это было предметом общенациональных, глубоких и очень сложных дискуссий. И чего мы достигли? Мы пришли к тому, что Турция, на самом деле, просто выкинула все это в окно. И это еще раз показывает, что опасность велика. А остальные комментарии, которые были сделаны, накапливаются, углубляя отрицание, потому что к отрицанию геноцида присоединяется и оправдание геноцида. Все это вместе становится безнаказанностью и серьезной опасностью», - сказал министр.

В 2008г. по инициативе президента Республики Армения начался новый этап в нормализации армяно-турецких отношений. Министры иностранных дел Республики Армения и Турецкой Республики 10 октября 2009 года подписали в Цюрихе Протоколы об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой и Протоколы о развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой.

После подписания протоколов Турция резко изменила свою позицию и отказалась ратифицировать двусторонние отношения в «разумный период времени» и без предварительных условий, что обусловило ратификацию протоколов в Великом Меджлисе Турции урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

22 апреля 2010г., учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с позицией Турции, а также совместным заяявлением политсовета правящей коалиции РА, процесс ратификации Протоколов был приостановлен в соответствии с указом Президента Республики Армения. Указом Президента РА от 16 февраля 2015г. армяно-турецкие протоколы были отозваны из Национального Собрания.

20 сентября 2017 года президент Армении Серж Саргсян объявил с трибуны ООН. «Турецкое руководство ошибается, если считает, что оно может взять эти документы в заложники навечно, и ратифицировать их только в удобное для них время». Протоколы были согласованы в текущих условиях, чтобы найти решение существующих проблем. При отсутствии какого-либо положительного прогресса в их реализации Армения объявит эти два протокола недействительными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как, к сожалению, показывает опыт, тщетных протоколов».

Президент Республики Армения Серж Саргсян заявил на заседании Совета национальной безопасности, состоявшемся в президентском дворце РА 1 марта 2018 года, об отмене армяно-турецких протоколов.

Норайр Шогикян