Боб Менендес призывает Трампа присоединиться к Сенату и признать Геноцид армян

Сенатор Боб Менендес в связи со 105-летием Геноцида армян вновь призывает президента США Дональда Трампа присоединиться к Сенату, признать факт Геноцида армян, чтобы исключить его повторение. Как передает «Арменпресс», Менендес об этом говорил в своем видеообращении.

“Имею честь присоединиться к поминовению 105-летия Геноцида армян в Нью-Джерси и во всем мире. Я горжусь тем, что руководил представлением резолюции, подтверждающей факт Геноцида армян. Особенно горжусь тем, что в декабре прошлого года, после многолетней работы, в Сенате резолюция была единогласно принята. Это историческое событие никогда не произошло бы без поддержки и преданности армянской общины Америки”, - сказал Менендес.

Он подчеркнул, что в этом году администрация должна последовать за Сенатом, признав эту трагедию геноцидом. Признание геноцида необходимо для предотвращения его повторения. Я призываю президента Трампа присоединиться к нам, потому что мы стараемся внести реальный смысл в слова “Больше никогда”, - отметил он.

12 декабря 2019 года Сенат США единогласно принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Резолюцию составили Боб Менендес и Тед Круз. Она последовала за принятием резолюции № 296 Палаты представителей. До этого внесение резолюции в повестку Сената трижды блокировалось правом вето нескольких сенаторов. После единогласного принятия этой резолюции 100 сенаторов обеих партий подтвердили, что США должны официально признать Геноцид армян и отвергнуть усилия по отрицанию этой трагедии. Администрация Трампа пока отказывается признать Геноцид армян.

Анна Григорян