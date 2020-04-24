Геноциды должны быть признаны, чтобы исключить повторение: вице-президент Бундестага

Геноциды должны быть признаны, чтобы исключить повторение. Об этом в эксклюзивном интервью «Арменпресс» сказала вице-председатель Бундестага Германии Петра Пау, отвечая на вопрос о том, какие уроки следует извлечь из истории Геноцида армян с целью предотвращения подобных преступлений против человечества в будущем.

“Преступления, да, геноциды должны быть признаны таковыми с целью исключения повторения. С глубокой озабоченностью воспринимаю то, как турецкие политики обращаются со своей прошлой историей, а в настоящее время с правами граждан и с демократией”, - сказала Пау.

Парламент Германии 2 июня 2016 году принял резолюцию, представленную представителями Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов, Социал-демократической партии Германии и Союза фракций 90/Зеленых Германии под названием “Поминовение и память Геноцида армян и других христианских меньшинств”, в которой подчеркивается, что в этом вопросе Германия несет особую историческую ответственность. “Бундестаг Германии призывает правительство Германии в связи со 100-летием Геноцида армян в духе обсуждения на специальном заседании, состоявшемся 24 апреля 2015 г. в Бундестаге Германии, продолжать содействовать широкому публичному обсуждению вопроса депортации и почти полного уничтожения армян в 1915 / 1916 годах, а также роли Германской империи в этом вопросе”, - отмечается в резолюции.