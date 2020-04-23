Адвокат Кочаряна направил заявление руководителю аппарата суда общей юрисдикции Еревана

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Оганнес Худоян направил очередное заявление руководителю аппарата суда общей юрисдикции города Ереван Армену Асланяну с целью получения разъяснений по поводу нетрудоспособности судьи Анны Данибекян.

Как сообщили Арменпресс в адвокатской группе Кочаряна, Худоян подчеркнул, что вопросы, поднятые в предыдущих заявлениях, были адресованы именно ему - господину Асланяну, а не судье Анне Данибекян.

"Прошу, в конце концов, ответить на вышеуказанные вопросы, если, конечно, Вы не озабочены тем, что представленные Вами ответы могут быть использованы в рамках уголовного производства против Вас", - отметил Худоян в своем заявлении.

Напомним, что в предыдущих трех заявлениях адвокат Кочаряна попросил сообщить, когда была получена информация о том, что судья будет находиться в состоянии нетрудоспособности до 16 апреля, попытался ли представитель аппарата суда уточнить, согласна ли г-жа Данибекян, чтобы основания ее отсутствия были представлены адвокатам Роберта Кочаряна, и соответствует ли действительности появившаяся в интернете информация о том, что причиной отсутствия судьи является проведенная ей ринопластика.