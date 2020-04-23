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Адвокат Кочаряна направил заявление руководителю аппарата суда общей юрисдикции Еревана

Адвокат Кочаряна направил заявление руководителю аппарата суда общей юрисдикции Еревана

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Оганнес Худоян направил очередное заявление руководителю аппарата суда общей юрисдикции города Ереван Армену Асланяну с целью получения разъяснений по поводу нетрудоспособности судьи Анны Данибекян.

Как сообщили Арменпресс в адвокатской группе Кочаряна, Худоян подчеркнул, что вопросы, поднятые в предыдущих заявлениях, были адресованы именно ему - господину Асланяну, а не судье Анне Данибекян.

"Прошу, в конце концов, ответить на вышеуказанные вопросы, если, конечно, Вы не озабочены тем, что представленные Вами ответы могут быть использованы в рамках уголовного производства против Вас", - отметил Худоян в своем заявлении.

Напомним, что в предыдущих трех заявлениях адвокат Кочаряна попросил сообщить, когда была получена информация о том, что судья будет находиться в состоянии нетрудоспособности до 16 апреля, попытался ли представитель аппарата суда уточнить, согласна ли г-жа Данибекян, чтобы основания ее отсутствия были представлены адвокатам Роберта Кочаряна, и соответствует ли действительности появившаяся в интернете информация о том, что причиной отсутствия судьи является проведенная ей ринопластика.


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