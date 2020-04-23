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Сурен Галстян назначен генеральным секретарем Министерства юстиции Армении

Сурен Галстян назначен генеральным секретарем Министерства юстиции Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Сурен Галстян назначен генеральным секретарем Министерства юстиции.

Как передает «Арменпресс», решение размещено на сайте правительства.

В решении, в частности, говорится: “Руководствуясь частью 16 статьи 10, частью 1 статьи 16, пунктом 1 части 1 статьи 17 Закона Республики Армения “О гражданской службе” и принимая за основу пункты 147 и 151 постановления Правительства Республики Армения от 27 декабря 2018 года N 1554-Н, Сурен Аршакович Галстян назначается генеральным секретарем Министерства юстиции Республики Армения”.


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