Сурен Галстян назначен генеральным секретарем Министерства юстиции Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Сурен Галстян назначен генеральным секретарем Министерства юстиции.

Как передает «Арменпресс», решение размещено на сайте правительства.

В решении, в частности, говорится: “Руководствуясь частью 16 статьи 10, частью 1 статьи 16, пунктом 1 части 1 статьи 17 Закона Республики Армения “О гражданской службе” и принимая за основу пункты 147 и 151 постановления Правительства Республики Армения от 27 декабря 2018 года N 1554-Н, Сурен Аршакович Галстян назначается генеральным секретарем Министерства юстиции Республики Армения”.