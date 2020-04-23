Правительство ликвидировало монопольные, коррупционные, льготные механизмы: премьер-министр

Правительство Армении просто уничтожило многочисленные монопольные, коррупционные, льготные механизмы. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что об этом свидетельствуют даже цифровые показатели.

“По сравнению с первым кварталом 2019 года зафиксирован рост на 11,3%, а по сравнению с 2018 годом рост составил 37,4%. Сто крупных налогоплательщиков выплатили 151 млрд драмов налогов, что на 16 млрд больше соответствующего показателя прошлого года, а уровень 2018 года превышает примерно на 40 млрд драмов”, - сказал премьер, подчеркнув, что эти цифры очень красноречивы. “Но, тем не менее, мы, прежде чем тратить деньги, должны семь раз отмерять, чтобы понять, вкладываем ли деньги в нужное место”, - отметил премьер-министр, добавив, что нерешенных вопросов так много, что иногда нужно принимать более адресные и более короткие решения с тенденцией более стратегических решений для будущего.

По итогам первого квартала 2020 года величина налогов, выплаченных тысячей крупных налогоплательщиков, составила 246 млрд драмов.