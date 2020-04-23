Музей Геноцида армян в преддверии 24 апреля представляет новую онлайн-экспозицию

Музей-институт Геноцида армян представляет новую онлайн-экспозицию “Бои самообороны в Киликии в годы Геноцида армян”. Как сообщили «Арменпресс» в Музее-институте Геноцида армян, выставка посвящена 100-летию самообороны Мараша, Ачина, Айнтапа.

“В 2020 году исполняется 100 лет самообороны Мараша, Ачина, Айнтапа, в связи с чем 16 - 17 апреля этого года Музей-институт Геноцида армян совместно с Католикосатом Великого Дома Киликийского планировал провести международную конференцию и организовать временную экспозицию. Однако, учитывая ситуацию, связанную с пандемией, конференция была отложена на неопределенное время, а экспозиция будет представлена общественности в онлайн формате-на официальном сайте МиГа и на фейсбуковской платформе музея.

Временная экспозиция “Бои самообороны в Киликии в годы Геноцида армян” двуязычная (на армянском, английском), содержит в себе одиннадцать разделов. Представляются различные эпизоды из истории Геноцида армян Киликии, начиная с вопросов, связанных с их статусом в Османской империи, их вкладом, занятием, вплоть до депортации, резни, международной дипломатии, изгнания армян из Киликии. Особый акцент сделан на боях самообороны Киликийского армянства, направленных прежде всего против геноцидальной политики младотурецкого режима (1915 год: Самооборона Муса-Дага, битва за Аманос, затем против кемалистов (1920 г.). Самооборона Мараша, Ачина, Айнтапа). Армянские бои самообороны были настоящими героическими сражениями в крайне неравных условиях - боями за свои семьи, за собственную жизнь, достоинство и веру. В экспозиции особое ударение делается на исключительной роли армянских женщин в этой борьбе. Почти везде, где проходили бои самообороны, женщины принимали активное участие не только в подготовительно-организационных вопросах, врыли окопы, строили заграждения, но и вместе со своими супругами с оружием в руках участвовали в боевых действиях.

Статистическая таблица представляет численность киликийских армян по состоянию на 1 апреля до геноцида и в 1921 году.

В экспозиции будут представлены и эксклюзивные экспонаты Музея-института Геноцида армян и Музея истории армян Киликии (Нор Ачн) с прилагаемыми историями, которые выявляют человеческие судьбы, раскрывают ужасы и героические эпизоды Геноцида армян”, - говорится в сообщении Музея-института Геноцида армян.