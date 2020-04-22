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Минобороны Арцаха представило фотографии обломков сбитого азербайджанского беспилотника

Минобороны Арцаха представило фотографии обломков сбитого азербайджанского беспилотника

Министерство обороны Республики Арцах представило фотографии обломков сбитого 21 апреля азербайджанского беспилотника.

Напомним, что подразделения противовоздушной обороны Армии обороны Республики Арцах, расположенные в южном направлении, 21 апреля заметили вход азербайджанского беспилотника «ORBITER» в воздушное пространство Арцаха, были приведены к соответствующему уровню боевой готовности и в результате грамотных действий в 13:07 сбили беспилотник. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

«В последнее время участились случаи полетов воздушных сил противника в районах, прилегающих к линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Карабаха, которые носят как учебно-тренировочный, так и разведывательный характер. Следует отметить, что кроме различных типов истребителей и вертолетов в этих операциях участвуют беспилотные летательные аппараты, которые, в отличие от первых, часто пытаются проникнуть в воздушное пространство Республики Арцах в целях разведки.

Одна подобная попытка была сделана сегодня, 21 апреля. Подразделения противовоздушной обороны, расположенные в южном направлении Армии обороны, заметили вход азербайджанского беспилотного летательного аппарата типа «ORBITER» в воздушное пространство Арцаха, были приведены к соответствующему уровню боевой готовности и в результате грамотных действий в 13:07 сбили его на границе.

Министерство обороны Республики Арцах вновь призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от провокационных шагов и заверяет, что любые наступательные действия получат достойный ответ», - говорится в сообщении МО Арцаха.


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БелТА


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