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По сравнению с апрелем прошлого года уровень воды в озере Севан поднялся на 3 сантиметра

По сравнению с апрелем прошлого года уровень воды в озере Севан поднялся на 3 сантиметра

По сравнению с данными 21 апреля прошлого года,  уровень воды в озере Севан поднялся на 3 сантиметра. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, по положению на 21 апреля 2020 года уровень воды в озере Севан находился на отметке 1900 м 53 см над уровнем моря. Согласно тому же источнику, в период с 9 января по 21 апреля по тоннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 44 млн 563 000 кубометров воды. В реках, впадающих в озеро Севан, также наблюдалось увеличение уровня воды.

Хосров Хлгатян


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