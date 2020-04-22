Араик Арутюнян представил свою позицию по вопросу урегулирования карабахского конфликта

Новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян вновь подтверждает, что без полноценного и полноправного участия официального Степанакерта невозможно достичь какого-либо эффективного этапа в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Глубоко сознавая беспокойство нашего общества, обусловленное периодически проводимыми обсуждениями с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и властей Армении и Азербайджана вокруг азербайджано-карабахского конфликта, еще раз хочу подтвердить нашу принципиальную позицию в этом вопросе, что без полноценного и полноправного участия официального Степанакерта невозможно достичь какого-либо эффективного решения. Мы заинтересованы в мирном и окончательном урегулировании проблемы и отлично осознаем, что она окажет свое решительное влияние на установление прочного и долгосрочного мира в регионе, однако ожидаем того же осознания и ответственности и со стороны Азербайджана. Конечно, мы высоко ценим исключительную роль властей Республики Армения в этом вопросе, но нужно признать, что первичный мандат для переговоров от имени народа Арцаха вокруг любого предложения или документа, представленного на столе переговоров, получили власти Республики Арцах.

Отмечая важность усилий Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования конфликта, и внимательно следя за отдельными видеоконференциями с сопредседателями и министрами иностранных дел 20 и 21 апреля, а затем с участием всех сторон, к сожалению, в очередной раз констатируем, что власти Азербайджана продолжают избегать прямых переговоров с реальной стороной конфликта. Это, вместе с периодически повторяющимися на передовой провокациями и политикой арменофобии, значительно снижает уровень честности и надежности устремлений, проявляемых официальным Баку.

Как избранный Президент Республики Арцах, я заявляю:

“Власти Республики Арцах должны полноценно и полноправно участвовать во всех этапах процесса мирного и окончательного урегулирования конфликта. Безопасность народа Арцаха ни в коем случае не может быть поставлена под угрозу или подвергаться торгу. Без первоочередного признания права народа Арцаха на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами. С четкими гарантиями должны быть исключены попытки применения силы и ее угрозы в процессе урегулирования конфликта, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны жить в мире, иначе Республика Арцах готова будет нанести непропорциональный контрудар атакующему Азербайджану, переместив военные действия на его территорию. В любом варианте урегулирования конфликта исключаются односторонние уступки или несоразмерные компромиссы со стороны властей Арцаха.

В процессе урегулирования конфликта и в смежных с ним процессах армянские беженцы и внутренне перемещенные лица должны быть равноправно вовлечены вместе с азербайджанскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а их проблемы должны получать одинаковые и одновременные решения.

Международное сообщество (в первую очередь ОБСЕ и страны-сопредседатели) должно исключить нарушения и ограничения прав жителей Арцаха, обусловленные конфликтом и международным статусом Республики Арцах, в том числе фактическую изоляцию от гуманитарных международных программ, которые Азербайджан пытается применить, минимум, как средство давления, вопреки общеизвестным принципам международного права.

Власти Арцаха как в прошлом, так и в будущем готовы приложить максимум усилий для укрепления доверия между сторонами в атмосфере взаимного уважения и проявления необходимой воли в вопросе мирного и окончательного урегулирования конфликта и достижения прогресса”, - написал Арутюнян.