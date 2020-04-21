Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Началась видеоконференция с участием глав МИД Армении и Азербайджана

Началась видеоконференция с участием глав МИД Армении и Азербайджана

Началась видеоконференция с участием министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Твиттере написала пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ началась видеоконференция министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова», - написала Нагдалян.

Напомним, что 20 апреля министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Состоялся обмен мнениями о мерах по обеспечению непрерывности работы в сложившихся условиях. В этом контексте была достигнута договоренность о проведении 21 апреля видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве и участии Сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации