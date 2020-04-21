Премьер-министр, президент, Католикос Всех Армян и др. высокопоставленные лица посетят Цицернакаберд

В 105-ю годовщину Геноцида армян премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армен Саркисян, председатель НС Арарат Мирзоян и Католикос Всех Армян Гарегина II посетят Мемориал Цицернакаберда. Визит будет сопровождаться выступлением известного пианиста, заслуженного артиста Айка Меликяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

«24 апреля в 10:00 начнутся визиты премьер-министра, президента, председателя НС и Католикоса Всех Армян в Мемориал Цицернакаберда. Церемония поклонения будет сопровождаться выступлением известного пианиста, заслуженного артиста Айка Меликяна. Дань уважения начнется с художественной программы в тот же день в 22:00 с участием государственных коллективов и отдельных исполнителей. В программу войдут произведения классического и народного жанров, которые будут исполняться до рассвета», - сказал Агаджанян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.