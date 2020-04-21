Трамп намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в США. ТАСС

Президент США Дональд Трамп объявил 21 апреля, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал глава вашингтонской администрации у себя в Twitter.

Других подробностей американский президент не привел.