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Главы МИД Армении и Азербайджана 21 апреля проведут встречу в формате видеоконференции

Главы МИД Армении и Азербайджана 21 апреля проведут встречу в формате видеоконференции

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 20 апреля провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили последние события в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян коснулся общегосударственных выборов, проведенных  в Арцахе.

Стороны подчеркнули императивный характер безоговорочного соблюдения режима прекращения огня в контексте глобальной борьбы с новым типом коронавируса.

Состоялся обмен мнениями о мерах по обеспечению непрерывности работы в сложившихся условиях. В этом контексте была достигнута договоренность о проведении 21 апреля видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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