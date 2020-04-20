В Украине пройдет ряд мероприятий по случаю 105-й годовщины Геноцида армян

Эпидемия коронавируса лишь изменила формат мероприятий, приуроченных к 105-летию геноцида армян. Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, об этом сообщил исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян.

По его словам, проекты переносятся в интернет пространство и СМИ.

«Среди намеченных мероприятий — видеоролик «Зерно граната» на телеканалах страны, тематическая онлайн выставка на специальном веб-ресурсе, онлайн-лекция Кандидата исторических наук, руководителя историко-культурного комитета Союза армян Украины Давида Давтяна. Также ряд известных деятелей армянской диаспоры в оригинальном формате подключатся к созданию видео-контента о Геноциде армян.

На улицах многих городов, где представлена армянская община, будут установлены баннеры, билборды, ситилайты и другие социально ориентированные информационные материалы о Геноциде армян. Традиционное возложение цветов к мемориалу, пройдет с соблюдением всех правил карантина и не будет носить массовый характер», — подчеркнул Оваким Арутюнян.

Как сообщалось ранее, представители бердянского Союза армян установили в микрорайоне Азмол религиозный памятный знак – хачкар.

Известно, что с 2015-го года в разных регионах страны по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна было открыто более 20 хачкаров. Экспозиция музея в древнейшем храме Украины — Софии Киевской, также пополнилась армянским хачкаром, который посвящен крестителю Руси князю Святому Владимиру и Анне Византийской, как символ многовековой дружбы армянского и украинского народов.

В прошлом году хачкары по инициативе армян Украины начали устанавливать уже и в населенных пунктах Армении.

Напомним, что социальный ролик «Дякуємо за шанс розквітнути знову. Вірмени» («Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне»), в прошлом году транслировался более чем 30 украинскими телеканалами. А мероприятия, проходившие в Украине 23-24 апреля, освещали более 50 электронных СМИ.