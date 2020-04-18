Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии увеличилось до 385. Нивости- Грузия

В Грузии до 385 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge.

За сутки в стране выявлено 15 новых случаев заболевания. Число выздоровевших пациентов с вечера пятницы увеличилось с 79 до 84.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 299 пациентов с коронавирусом.

Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине остаются 4 971 человек: