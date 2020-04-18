Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии увеличилось до 385. Нивости- Грузия
13:36, 18 Апрель, 2020
В Грузии до 385 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge.
За сутки в стране выявлено 15 новых случаев заболевания. Число выздоровевших пациентов с вечера пятницы увеличилось с 79 до 84.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 299 пациентов с коронавирусом.
Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине остаются 4 971 человек:
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