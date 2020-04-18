Время в Ереване: 11:07:36,   18 Апрель

Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии увеличилось до 385. Нивости- Грузия

Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии увеличилось до 385. Нивости- Грузия

В Грузии до 385 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge.

За сутки в стране выявлено 15 новых случаев заболевания. Число выздоровевших пациентов с вечера пятницы увеличилось с 79 до 84.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 299 пациентов с коронавирусом.

Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине остаются 4 971 человек:


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации