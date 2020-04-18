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Иностранцев не будут выдворять из России до 15 июня из-за коронавируса. РИА Нвости

Иностранцев не будут выдворять из России до 15 июня из-за коронавируса. РИА Нвости

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому до 15 июня в отношении иностранцев не будут приниматься решения, устанавливающие обязанность выехать из РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 г включительно: в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также до 15 июня не будут приниматься решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника государственной программы.


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БелТА


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