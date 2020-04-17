Репатрианты получат таможенные льготы

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло законопроект депутата от фракции “Мой шаг” Сисака Габриеляна, которым предлагается расширить рамки предоставляемых репатриантам таможенных льгот, упростить процедуры. Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О таможенном регулировании” был принят единогласно 107 голосами “за”.

Согласно действующему регулированию, все те граждане Армении, которые постоянно не проживали в Армении, могут воспользоваться таможенными льготами, если в разрезе пяти лет ежегодно не проживали в Армении в течение 183 дней. Однако данная льгота предоставляется исключительно тем репатриантам, которые не имеют гражданства Республики Армения или не состоят на учете в Армении. То есть, даже если гражданин 10 лет отсутствовал из Армении, но продолжает оставаться на учете, он не сможет воспользоваться этой льготой.

Согласно проекту, если уполномоченный орган, паспортно-визовое управление, проверит, что гражданин в течение 5 лет не менее 915 дней из 1825 дней, постоянно находился за пределами Армении и обратился в данный орган в качестве репатрианта на постоянное место жительства, то он получит справку о том, что не имеет постоянного места жительства, и после приобретения этого документа в течение 18 месяцев он сможет ввезти с собой имущество для личного пользования и транспортное средство на имя данного лица, если это транспортное средство являлось его собственностью в данной стране не менее шести месяцев.

Проектом устанавливается, что независимо от наличия или отсутствия паспорта Республики Армения, регистрации и неучетности в Армении, если лицо в течение 5 лет, в течение 1825 дней, по меньшей мере, 915 дней фактически не было в Армении, ему будет выдана справка о том, что он не имеет постоянного места жительства.

Норайр Шогикян