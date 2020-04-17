Мартын Галстян избран председателем Центрального банка Армении

В результате закрытого и тайного голосования в Национальном собрании Армении, Мартын Галстян был избран председателем Центрального банка. Как передает Арменпресс, результаты голосования на заседании парламента 17 апреля представил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

“В голосовании приняли участие 119 депутатов. Результаты голосования таковы: 104 “за”, 15 “против”, - представил Овакимян.

Мартын Галстян родился в 1978 году. В 2002 г. окончил экономический факультет Ереванского государственного университета, он кандидат экономических наук. В 2009 - 2010 гг. учился в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. Получил квалификацию магистра общественного управления.

С 1998 по 10.02.2015 г. был дилером управления финансовых операций Центрального банка Республики Армения, управляющим портфелем, начальником отдела, начальником управления статистики.

10.02.2015 - 11.09.2018 гг. руководил Учебно-исследовательским центром Дилижана.

С 11.09.2018 г. был член совета Центрального банка Республики Армения.

На пост председателя Центрального банка была выдвинута лишь кандидатура Мартина Галстяна. Предложение о его избрании на эту должность представила фракция “Мой шаг”.

Он на посту председателя Центрального банка заменит Артура Джавадяна.

Норайр Шогикян