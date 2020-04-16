Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кипра

По инициативе армянской стороны 15 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидесом. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники обменялись мнениями относительно действий, предпринимаемые борьбе в по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии коронавируса нового типа. Министр Мнацаканян от имени правительства Армении выразил поддержку и содействие братскому кипрскому народу в борьбе против распространения эпидемии.

Особо подчеркнув роль международного сотрудничества и укрепления взаимопомощи при глобальных вызовах, министры иностранных дел Армении и Кипра подчеркнули важность трехсторонней платформы Армения-Греция-Кипр.