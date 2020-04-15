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ЕС предоставит Армении содействие в размере 92 млн евро: сумма может увеличиться

ЕС предоставит Армении содействие в размере 92 млн евро: сумма может увеличиться

В рамках борьбы с пандемией коронавируса и выхода из экономического кризиса Евросоюз предоставит Армении   92 млн евро.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 15 апреля сказал замминистра экономики Армении Варос Симонян, добавив, что работу с ЕС ведет вице-премьер Мгер Григорян со своим офисом.

“Со стороны Евросоюза Армении на данный момент будет оказано содействие в размере 92 млн евро. Эта сумма будет направлена на ряд сфер, в частности, будет предоставлена системе здравоохранения, наиболее пострадавшим от кризиса людям и гражданам, а также малым и средним предпринимателям. В рамках какого инструментария будет оказано это содействие, пока обсуждается”, - сказал Симонян.

Заместитель министра отметил, что размер содействия пока находится на стадии обсуждения, и он может увеличиться.

“Это содействие будет оказано всем странам, которые нуждаются в этом. Программа называется “Team Europe”,  в этих рамках уже предусмотрено содействие в размере 20 млрд евро”, - заключил Симонян.

Карен Хачатрян


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БелТА


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