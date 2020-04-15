МНОКС представил единую платформу видеоуроков английского языка для школьников

Учитывая предложения относительно организации видеоуроков английского языка Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представляет ссылку на ресурс единой платформы heravar.armedu.am

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, в условиях чрезвычайного положения, объявленного с целью предотвращения распространения коронавируса, на платформу “Итвининг” европейских школ были помещены 51 проектов, созданных армянскими учителями, являющимися послами программы “Итвининг” в Армении. Из них - 47 предметные, 4 тематические. На платформе армянские учителя разместили также и учебные программы английского языка с 3 по 11 классы.

В указанных учебных проектах участвуют 324 учителя и более 3 600 учеников. За это время на портал программы “Итвининг” в учебные проекты вовлечены 90 вновь зарегистрированных учителей.