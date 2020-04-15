Премьер-министр поздравил езидскую общину Армении с праздником Малаке Таус

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание представителям езидской общины Армении в связи с их Новым годом - праздником Малаке Таус. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в поздравительном послании, в частности, говорится:

“Дорогие представители езидской общины Армении!

Горячо поздравляю Вас с Новым годом - праздником Малаке Таус! Желаю, чтобы этот год для братского езидского народа был ознаменован солнечным светом, благоденствием и миром!

Искренняя дружба армянского и езидского народов, преодолев испытание временем, развилась и укрепилась, оставив нам богатое наследие, основанное на взаимном уважении и солидарности.

Уверен, что нам совместными усилиями с дружественным езидским народом удастся обеспечить прогресс и благополучие Армении.

Пусть весенняя теплота и свежесть всегда сопутствуют Вам, дарят Вам здоровье, силу и энергию”.