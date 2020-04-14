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Гуманитарная помощь ООН распределяется в укрупненных общинах Гегаркуникской области

Гуманитарная помощь ООН распределяется в укрупненных общинах Гегаркуникской области

В ряде населенных пунктов общин Чамбарак, Варденис, Гегамасар и Шогакат Гегаркуникской области, в рамках мероприятий по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса Армянским офисом ООН и при содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения распределяется очередная партия гуманитарной помощи.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, в 22 населенных пунктах вышеуказанных общин 491 социально необеспеченным семьям была предоставлены ящики с питанием и предметами первой необходимости. “В общине Чамбарак помощь была предоставлена в городе Чамбарак и в селах Ваан и Тту джур, в общине Шогакат - в селах Артаниш, Джил Цапатах, в Гегамасаре - в селах Гегамасар, Авазан, Арегуни, Даранак, Кахакн, Кут, Норабак, Сотк, Шатван, Арпунк, Памбак. Вчера завершилось распределение помощи в населенных пунктах общин Гегамасар и Шогакат,  сегодня оно продолжается в общинах Варденис и Чамбара”, - представил заместитель начальника спасательного управления Гегаркуникской области МЧС Республики Армения Гарик Акопян.

Хосров Хлгатян


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