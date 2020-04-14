5 957 беременным женщинам со стороны правительства будет оказано социальное содействие

12:59, 14 Ապրիլ, 2020

5 957 беременные женщины - бенефициары 7-й программы по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса, чьи супруги были уволены или не работали в период с 13 по 30 марта, могут обратиться в банк и получить единовременную поддержку.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

“Рамки 7-й программы расширены, социальное содействие получат не только те беременные, чьи супруги были уволены с работы в период с 13 по 30 марта, но и те, чьи супруги не работали в этот период. На данный момент бенефициарами программы являются 5 957 женщин, список обновляется”, - отметила Батоян.

Финансирование седьмой программы началось 10 апреля.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Правительство приняло 11 программ по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса.

Лилит Демурян