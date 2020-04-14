Председателю комиссии избирательного участка 1/5 Степанакерта заявлений-жалоб не поступало

12:47, 14 Ապրիլ, 2020

Во втором туре президентских выборов в Арцахе на избирательном участке 1/5, расположенном в здании Государственного драматического театра им. Ваграма Папазяна, до сих пор письменных заявлений-жалоб не поступало. Как передает «Арменпресс», об этом сказал председатель избирательной комиссии Каджик Арутюнян.

По его словам, по состоянию на 10:00 из 1 366 зарегистрированных на участке избирателей проголосовали 100.

“Должен отметить, что в день выборов 31 марта на участке постоянно возникали скопления людей. На этот раз наблюдаем обратное явление, поскольку ужесточены требования и, во избежание скоплений, избиратели заходят на участок по очереди. Пока активность не очень большая, но мы ожидаем, что наши граждане выполнят свой гражданский долг и проявят более высокую ответственность”, - отметил Арутюнян.

Председатель комиссии добавил, что только один из доверенных лиц двух кандидатов на президентский пост присутствует на избирательном участке, другой не явился.