Время в Ереване: 11:07:36,   15 Апрель

Авиакомпания «Армения» отменила все рейсы до 15 мая

Авиакомпания «Армения» отменила все рейсы до 15 мая

Авиакомпания «Армения» отменила все рейсы во время чрезвычайного положения, объявленного для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора компании Геворг Хачатрян.

«В связи с продлением чрезвычайного положения авиакомпания «Армения» отменяет все рейсы до 15 мая», - написал Хачатрян.

13 апреля правительство Армении приняло решение о продлении на 30 дней объявленного 16 марта 2020 года чрезвычайного положения с 14 апреля 2020 года до 17:00 часов 14 мая 2020 года включительно.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации