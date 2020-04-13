Цикл удвоения количества случаев коронавируса в Армении составляет около 13 дней

Цикл удвоения количества случаев коронавируса в Армении в настоящее время приближается к 13 дням. Как сообщает Арменпресс, об этом на специальном заседании Национального Собрания заявил вице-премьер, комендант Тигран Авинян.

Независимый депутат Арман Бабаджанян напомнил, что 4 дня назад министр здравоохранения Арсен Торосян объявил, что цикл удвоения случаев приближается к 10 дням. Он поинтересовался динамикой последних 4 дней.

«10-дневный цикл удвоения за последние четыре дня изменился, и показатель улучшился. Цикл удвоения на этом этапе составляет приблизительно 13 дней. Другими словами, если существующие показатели будут сохранены, число случаев заражения удвоится за 13 дней», - сказал Авинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 мая 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 1023, погибли 14 человек, выздоровели 211 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта.