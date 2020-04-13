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Виктория Багдасарян отозвана с должности посла Армении в Италии и Мальте

Виктория Багдасарян отозвана с должности посла Армении в Италии и Мальте

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отзыве Виктории Багдасарян с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Италии и Мальте. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, Виктория Багдасарян отозвана с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Италии и Мальте”, - говорится в указе президента Армении.


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