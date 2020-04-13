Президент Израиля поздравил армянского патриарха Иерусалима с Пасхой

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Израиля Реувеном Ривлином и Армянским патриархом Иерусалима архиепископом Нурханом Манукяном. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал глава совета Армянской патриархии Иерусалима вардапет Корюн Багдасарян.

“13 апреля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Израиля, господином Реувеном Ривлином и Армянским патриархом Иерусалима архиепископом Нурханом Манукяном. В ходе телефонного разговора г-н Ривлин поздравил Святейшего Патриарха с праздником Пасхи, а также обсудил вопросы, касающиеся церемонии открытия храма Святого Воскресения тремя общинами - правообладателями и мероприятий Страстной недели”, - написал Багдасарян.

Армянская апостольская церковь 5 апреля отметила праздник Святого Воскресения. Праздник Воскресения Иисуса Христа называется Пасхой. Пасху по-гречески называют “Паской”, что означает “миграция”. Монахи заменили букву “К” на “Х”, переименовали в Пасху.

Святая гробница - одна из главных святынь христианского мира, там после распятия был захоронен Иисус Христос. На могиле Христа, распятии Голгофы и ряде других святынь в IV веке император Византии Константин Великий построил храм Святого Воскресения. Три церкви -правообладатели гробницы: Армянская патриархия Иерусалима, Греческая патриархия и Католическая церковь.

Норайр Шогикян