В Армении сделано около 6500 тестов: количество ежедневных тестов увеличится

До настоящего времени в Армении было сделано около 6500 тестов на обнаружение коронавируса, и каждый день будет проводиться больше тестов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«На данный момент проведено около 6500 тестов. Мы провели ровно столько тестирований, сколько было указаний, разработанных нами и по рекомендованным международными организациями стандартам. Эти стандарты с сегодняшнего дня расширены, и мы будем проводить больше тестов в связи с эпидемиологической ситуацией. Количество ежедневных тестов увеличится. Мы стремимся увеличить это количество до 1000 в день», - сказал Торосян.

Он отметил, что ответы на тесты PSR даются не ранее, чем через 48 часов, и в Армении есть случаи, когда они даются, например, через 10 часов, бывают случаи, когда они даются через 24 часа. «Иногда необходимо повторить тест. Следует также учитывать, что сотрудники нашей лаборатории работали 24 часа в сутки, днем и ночью, в течение последнего месяца. И это также может увеличить вероятность ошибок, чего мы не можем себе позволить. Есть также проблемы с режимом. Мы постараемся вообще не проводить тестов ночью, чтобы не ошибаться», - сказал министр.