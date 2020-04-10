Минздрав Армении предложит правительству продлить чрезвычайное положение

Министерство здравоохранения Армении предложит правительству продлить чрезвычайное положение. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Нашим предложением правительству будет продление чрезвычайного положения. Конечно, решение будет принято с учетом многих обстоятельств, но для обеспечения преемственности наших действий я считаю важным чрезвычайное положение», - сказал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 937, погибли 12 человек, выздоровели 149 человека. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.