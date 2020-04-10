Из Армении привезли двух инфицированных коронавирусом граждан Грузии. Грузия онлайн

По информации Минздрава Грузии, экипаж Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи специальным рейсом привез сегодня из Армении двух инфицированных коронавирусом грузинских граждан. По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в их клинику поместили двух водителей грузовиков, у которых коронавирус подтвердился в Армении.

Как сообщила Эзугбая журналистам, состояние водителей стабильное и «наверное, они скоро выздоровеют».

«Их состояние не тяжелое. Они болеют уже 9 или 10 дней. Если же в течение 10-ти дней нет резкого прогрессирования болезни, то состояние таких пациентов, как правило, постоянно стабильное и выздоровление начинается раньше. Эти два пациента в такой ситуации на данном этапе. Их состояние, наверное, останется стабильным», - заявила Эзугбая.

Минздрав, вместе с МИД, вернул их на родину для продолжения лечения.