Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Из Армении привезли двух инфицированных коронавирусом граждан Грузии. Грузия онлайн

Из Армении привезли двух инфицированных коронавирусом граждан Грузии. Грузия онлайн
По информации Минздрава Грузии, экипаж Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи специальным рейсом привез сегодня из Армении двух инфицированных коронавирусом грузинских граждан. По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в их клинику поместили двух водителей грузовиков, у которых коронавирус подтвердился в Армении.
Как сообщила Эзугбая журналистам, состояние водителей стабильное и «наверное, они скоро выздоровеют».
«Их состояние не тяжелое. Они болеют уже 9 или 10 дней. Если же в течение 10-ти дней нет резкого прогрессирования болезни, то состояние таких пациентов, как правило, постоянно стабильное и выздоровление начинается раньше. Эти два пациента в такой ситуации на данном этапе. Их состояние, наверное, останется стабильным», - заявила Эзугбая.
Минздрав, вместе с МИД, вернул их на родину для продолжения лечения.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации