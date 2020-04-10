Медработники, борющиеся с эпидемией коронавируса, в основном финансируются из госбюджета: Торосян

Медработники, борющиеся с с эпидемией коронавируса, в основном оплачиваются за счет госбюджета, в некоторой степени, также и за счет благотворительности. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Наши медработники получают должное финансирование, даже больше, чем получали во время своей обычной деятельности. Они оплачиваются и из источников благотворительности”, - отметил министр.

По его словам, в целом в этот процесс вовлечены около 1 700 медработников, которые работают в 9 основных медучреждениях Армении. “Мы должны учитывать также и службу скорой помощи, врачей, находящихся у пограничных пропускных пунктов, и можем сказать, что число наших медработников очень велико”, - сказал Торосян.

По состоянию на 11:00 10 апреля в Армении общее число подтвержденных случаев коронавируса – 937, число выздоровевших от коронавирусной болезни пациентов увеличилось на 11, в общем счете уже вылечились 149 человек. На данный момент зафиксировано 12 летальных исходов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян