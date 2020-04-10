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Число выздоровевших в Иране увеличилось на 3 156 человек

Число выздоровевших в Иране увеличилось на 3 156 человек

Согласно статистическим данным на 10 апреля, число инфицированных коронавирусом в Иране увеличилось на 1 972, составив в общей сложности 68  192 человека.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

Число выздоровевших увеличилось на 3 156 человек, составив 35 465 человек. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 3 969 человек

С момента вспышки инфекции в стране от инфекции скончались 4 232 человека.


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