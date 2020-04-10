Социолог считает предсказуемой победу Араика Арутюняна на президентских выборах в Арцахе

Во втором туре президентских выборов в Республике Арцах председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян наберет 55%, а самовыдвиженец Масис Маилян - 45%. Победа Араика Арутюняна однозначно предсказуема.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 10 апреля сказал социолог Агарон Адибекян.

“По итогам первого тура Араику Арутюняну для победы не хватило 0,5% голосов. Масис Маилян набрал 26,4%. То есть, он набрал на 22% меньше Араика Арутюняна. Возникает вопрос: во втором туре Маилян сможет восполнить этот недостаток и набрать больше голосов, чтобы суметь обойти Араика Арутюняна.

Мы знаем, что Виталий Баласанян отказался поддержать какого-либо кандидата. То есть, около 15% голосов будут нейтрализованы. Если даже к голосам Масиса Маиляна прибавятся голоса Виталия Баласаняна и других кандидатов, он наберет всего 42% голосов.

Если Араика Арутюняна поддержат АРФД и Демократическая партия, он наберет около 55%”, - сказал Адибекян.

По словам социолога, поражение Масиса Маиляна предсказуемо, даже если он бойкотирует выборы.

Второй тур президентских выборов в Арцахе состоится 10 апреля.

Из кандидатов в президенты Арцаха наибольшее число голосов набрали председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян, которые и прошли во второй тур.

Карен Хачатрян