Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Китай направил в Казахстан группу медиков для борьбы с эпидемией COVID-19. Синьхуа

Китай направил в Казахстан группу медиков для борьбы с эпидемией COVID-19. Синьхуа

Правительство Китая по приглашению правительства Казахстана направило в Казахстан группу медицинских экспертов для помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

В состав группы, сформированной Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР, вошли 10 экспертов, которые были отобраны в районе.

Эксперты в области пульмонологии, интенсивной терапии, инфекционных болезней и традиционной китайской медицины представляют несколько синьцзянских больниц и региональный Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Китайские эксперты поделятся со своими казахскими коллегами опытом в профилактике, диагностике и лечении COVID-19 и проведут обучение для местных медиков, представителей ведомств здравоохранения и социальных работников.

Китайская делегация привезла с собой груз медицинских изделий, переданных в дар Казахстану Синьцзян-Уйгурским АР: 49,6 тыс одноразовых масок, 4800 масок N95, 2000 комплектов защитной одежды и два аппарата неинвазивной вентиляции легких.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации