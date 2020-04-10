Китай направил в Казахстан группу медиков для борьбы с эпидемией COVID-19. Синьхуа

Правительство Китая по приглашению правительства Казахстана направило в Казахстан группу медицинских экспертов для помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

В состав группы, сформированной Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР, вошли 10 экспертов, которые были отобраны в районе.

Эксперты в области пульмонологии, интенсивной терапии, инфекционных болезней и традиционной китайской медицины представляют несколько синьцзянских больниц и региональный Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Китайские эксперты поделятся со своими казахскими коллегами опытом в профилактике, диагностике и лечении COVID-19 и проведут обучение для местных медиков, представителей ведомств здравоохранения и социальных работников.

Китайская делегация привезла с собой груз медицинских изделий, переданных в дар Казахстану Синьцзян-Уйгурским АР: 49,6 тыс одноразовых масок, 4800 масок N95, 2000 комплектов защитной одежды и два аппарата неинвазивной вентиляции легких.