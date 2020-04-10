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От коронавирусной болезни скончался 72-летний пациент

От коронавирусной болезни скончался 72-летний пациент

В медицинском центре  “Сурб Григор Лусаворич” вследствие коронавирусной болезни скончался 72-летний пациент.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

В медицинском центре  “Сурб Григор Лусаворич” зарегистрирован случай смерти. У 72-летнего пациента была подтвержденная коронавирусная болезнь, двусторонняя пневмония. Кроме того, у мужчины были сопровождающие хронические заболевания - артериальная гипертензия, аденома простаты.

По положению на 11:00 10 апреля в Армении зарегистрировано 937 случаев заражения коронавируса. Зарегистрировано 11 летальных исходов, в общем счете уже вылечились 149 человек.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.  В стране действует режим строгих ограничений.


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